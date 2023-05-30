隋棠雖已是3寶媽，身材依舊纖細。（陳俊吉攝）

隋棠今（30）日出席沐浴用品代言，她在戲劇《親愛壞蛋》裡的女兒遭同儕霸凌，劇情引起討論，她透露自己的小孩都還小，還沒遇到被欺負的事情，只是最近大兒子受到同儕言語影響，有「不敢穿短褲」的困擾，即便天氣再熱都堅持穿長褲，一問之下才知道是同學說他的腿很瘦很細，隋棠說老公Tony開導兒子說：「下次有人再這樣對你說，你就回他『真的不是我瘦，是你太胖了。』」兒子才比較釋懷，但她覺得這方法太極端，笑著要大家不要學。

隋棠日前曬出6歲女兒Lucy長腿照，被網友稱讚神基因，雖然她常在社群平台分享一家人的甜蜜日常，但認為孩子們都沒有活在鎂光燈下，一樣過著一般孩子的生活。女兒幼稚園畢業要上小學，許多明星對孩子教育都會下重本，隋棠卻笑說和老公對選學校其實沒有過多討論，「因為Lucy很熱愛運動，課業一直不是重點。」

現在育兒遇到的最大挑戰，隋棠認為孩子還小，還不到叛逆期，但相信叛逆期是每個家長都會頭痛的問題，她也盡力在工作和小孩之間取得平衡，「很難取得平衡，但能陪伴時就會百分之百專注在他們身上，手機、電腦都不用。」