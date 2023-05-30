義联集團斥資370億打造義享天地，分為A、B兩館。其中A館已在2021年開幕，興建中的B館原本將與威秀影城合作，但網傳近日雙方合作生變，威秀將跳槽到鄰近的富邦漢神百貨。對此，義联集團今駁斥非事實，義享與威秀雙方一直保持合作關係。

PTT高雄版網友PO文爆料，「義享威秀被富邦漢神搶走了」，義享經營者真的問題很大，真不知道是自以為厲害到幾點，名聲差到招商也吸引不到廠商，而且因為解約有解約金，富邦直接幫威秀付清直接請威秀開在富邦漢神了，義享B館之後威秀影城直接變國賓影城，南霸天好好一手好菜能炒到GG也是無言了。

對此，義联集團今天下午發聲明指出，近日關於網路所傳義享天地B館與威秀影城合作關係出現異動，甚至跳槽鄰近百貨之傳聞，皆非事實。

義联集團表示，義享天地是高雄重大經濟商業開發案，結合酒店、商場、商辦、影城的城市綜合體，其A館已有高雄萬豪酒店與義享時尚廣場對外開業運營，其B館是由義联集團旗下義享樂公司所經營，其中11至14樓規畫為威秀影城，義享樂與威秀雙方一直保持合作關係。

義联集團指出，義享天地B館的工程也正持續進行中，營運後屆時搭配義享天地A館，將會成為南台灣的國際新亮點，提升高雄的能見度，持續活絡高雄經濟與商業發展。

漢神堪稱百貨南霸天，其中漢神巨蛋更是高雄百貨業績龍頭，而富邦人壽聯手漢神購物中心將在打高雄捷運凹子底站旁打造高雄百貨商場新地標，預計2026年完工，這也是漢神在高雄的第3個據點。