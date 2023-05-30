（華立召開112年股東常會，張尊賢接任董事長。圖／華立提供）

高科技材料設備供應商華立（2010）執行長張尊賢自2016年接班以來，對內勇於改造以創新開發成長為主軸的營運導向，積極開創新事業、拓展新地域，在主力業績及成長開發雙引擎齊力發動下，營收連六年締造新高，近兩年每股盈餘更繳出超過一個股本的亮眼成績。

華立30日召開股東會全面改選董事，原由創辦人張瑞欽擔綱董事長一職，將由執行長張尊賢接任，張尊賢擔任執行長六年期間，營收從2016年的395.442億成長至2022年的735.7億元，近乎翻倍。華立也在天下雜誌的兩千大企業調查中，服務業排名從接班時的39名一路挺進到32名，經營績效深獲董事會肯定，無異議得到一致支持接任董事長。

張尊賢畢業於南加大電子及生醫工程系，並接受紮實的MBA訓練，在1989年開始於海外公司歷練，涉足實際的業務運作及創業經驗後，回台逐一深入各事業部及策略規劃處的經營，其運籌帷幄、謀劃策略之開創能力受到高度肯定，歷經海內外及各部門完整歷練後，被拔擢為執行副總並在2016年升任執行長。

張尊賢擔任執行長過程中一手創立光電事業部、綠能工材事業部，為華立在平面顯示器及太陽能等產業搶下先機奠定基石。以平面顯示器產業為例，六年來業績成長率高達229％，2022年的營收來到203億元，印刷電路板產業營收也呈倍數成長，從35億元到70億元，半導體產業的營收成長力道不遑多讓，從95億元擴大到186億元，電子資通訊產業同樣從140億元的規模成長到近217億元。綠能事業部建置54MW的太陽能電廠，為未來的碳權與電力需求鋪路；有鑑於高齡化時代來臨，深度耕耘大健康事業的生技及醫療領域，也將漸漸進入收割期。

張尊賢領導的團隊在國際市場開拓更是馬不停蹄，積極擴大東南亞的營銷據點布局，在泰、馬、新、菲、越及印尼都已超前部署，印度、歐美日市場今年將加大力度擴充，以掌握地緣政治帶來的商機。

基於物流運送儲存的需求成長與電子級產品銷售的互補性，華立策略性將公司最大的行政開銷部門物流切割獨立運作，同時借助公司在特殊化學品的經濟規模優勢，於2012年成立全順物流，並投資興建南部物流中心，以抓住不斷擴增的運輸、充填及儲存需求，去年台灣及大陸兩地已創造逾6億元營收，未來也將隨著客戶發展的步伐，插旗東南亞、美國及日本等地。

華立表示，未來期盼在張尊賢帶領下，將持續加速布局高效能運算、5G通訊、資料中心、AIOT、生醫、電動車等新興熱門產業，及擴大國際化經營，朝向「世界整合性科技領域的領導通路商」目標前進，並與供應商、客戶攜手共進打造永續價值，成為優良的ESG企業。