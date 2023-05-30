新浪財經報導，陸股30日上演V型走勢，三大股指午後均跌超1％，隨後觸底回升集體翻紅。
AI概念股全線爆發，浪潮信息漲停，鴻博股份連四日漲停；CPO華工科技漲停，中際旭創漲超10％；遊戲影視概念的巨人網絡、姚記科技、南方傳媒漲停，天舟文化漲超10％。ChatGPT概念股昆侖萬維、中文線上漲超1％，科大訊飛、萬興科技、三六零漲超7％。
腦機介面概念股繼續大漲，中科資訊、冠昊生物漲停，創新醫療、新智認知連續三日漲停，三博腦科漲超10％。
A股主要行業ETF漲跌不一，傳媒ETF漲4.6％，人工智能AI ETF漲3.6％，創新藥ETF跌超1％，軍工龍頭ETF跌超1％。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入逾32億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入6億元。
另外，大陸商品期貨30日多數收跌，純鹼、玻璃跌逾3％，焦煤、焦炭、生豬跌逾2％；滬錫漲近3％，滬鎳漲逾1％。
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