台灣交通事故頻傳，政府喊出「7年400億」推動「道安行動綱領」民眾黨立法院黨團立法委員陳琬惠、總召邱臣遠、副總召賴香伶今（30）日召開記者會，呼籲政府停止口號治國，交通部應於9月會期開始時，將《交通安全基本法》草案送至立法院，力拚下個會期審查通過，同時透過執法和宣導教育等方式，避免憾事一再發生。

陳琬惠表示，行政院25日公布「行人優先交通安全行動綱領」，蔡英文總統也跟進在臉書寫下「以人為本，行人優先」，再次下定決心要改善行人步行環境，然而8800億前瞻計畫並沒有解決行人地獄問題，如今行政院預計未來7年再投入400億元預算，大撒幣恐怕還是不能解決問題，比起口號和決心，人民需要的是務實的方法與有感的改變。

她指出，賴清德被問及行人地獄時說「交通安全刻不容緩」，然而在台南市長任內，交通數字卻有所短絀。去年5月台南市議員針對年長者事故5年飆升2.7倍一事，要求市警交通大隊說明，結果查核2017年度數位化資料庫發現，近6成案件因作業缺件逾時陳報，導致數據短少逾半。

陳琬惠說，交通大隊指出，2017年交通事故數據轉正後，A2受傷類件數由1萬8287件更正為3萬7474件；受傷人數由2萬5028人，變更為5萬1000人，其中65歲以上長老傷亡6178人，實際數字應為2倍。賴清德在提出交通改善政見之前，必須先誠實面對台南發生的交通問題，並好好解釋為什麼會有2倍的人數，沒有及時記錄，不要推給基層。

邱臣遠表示，根據交通部道安資訊查詢網統計數據，今年1、2月死傷人數較去年同期成長10.6％， 而35個項目死傷人數中，只有2項有所改善。更可悲的是，今年第1季「30日交通事故死亡人數」為812人，較去年同期再增加10％，短短3個月又造成這麼多家庭破碎。

他說，據歐洲運輸安全委員會（ETSC）調查，台灣2019年每10萬人口交通事故死亡人數高達12.1人，是他國的2到8倍。根據交通部統計，去年有高達16個縣市，每10萬人口交通死亡人數超過10人，屏東、台東、嘉義及雲林都超過25人，直轄市最嚴重的台南市達到16.8人、高雄市13.6人，都超過全國平均，但交通部沒有勇氣在記者會呈現，根本是助長道安惡化的元凶。

他強調，民眾黨團自去年起便積極倡議制定《交通安全基本法》及推行「交通零死亡願景」，期望能引起交通部重視，交通部應於9月會期開始時，將《交通安全基本法》草案送至立法院，力拚下個會期審查通過，同時加強執法和宣導教育。

賴香伶說，近5年來，平均每年超過400位行人亡故，約有1萬5000名行人在步行時因交通事故受傷，造成家庭、社會付出巨大成本。民進黨政府大張旗鼓宣布7年投入400億元，打造一場集教育、工程、執法和監理四大面向的「道安行動綱領」，又是「規畫未決，宣傳先行」，在這些空洞口號之下，到底是要來救道安，還是救選情？

民眾黨團表示，政府一次次投入鉅額預算，對強化道安卻總是放錯重點，然而改善行人道安沒有100年可以等，民眾黨團不斷倡議制定《交通安全基本法》，並推動「交通零死亡願景」，期盼看見政府扛起責任，停止不切實際的口號敷衍民眾，也呼籲交通部將該法列為優先法案，9月會期開始時將草案送進立法院。