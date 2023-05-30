十興國小發展機器人課程有成，早在2019及2022年分獲VEX機器人世界錦標賽設計獎，今年再度參加2022-2023年VEX機器人世界錦標賽，在758支參賽隊伍脫穎而出，勇奪驚奇獎及分區團隊挑戰賽第2名。校方表示，在世界賽得獎的背後，是日復一日持續努力、犧牲休閒時間的付出。

新竹縣教育研究發展暨網路中心指出，VEX機器人世界錦標賽，參賽者必須根據每個賽季的主題和規則，運用各種技術，包括機械結構與編程等設計，構建與控制自己的機器人，並在比賽中透過英語溝通能力與其他隊伍進行合作，以完成比賽的挑戰項目，像是遙控操作、團隊合作等。

此次拿下驚奇獎的為6年級廖哲樂、沈彥廷與4年級呂峻毅、彭旻証，4名選手組成93396A隊，以機器人的設計與建構整體品質優異，在遙控團隊挑戰賽與自動程式部分均有佳績，順利拿獎。5年級的羅翊銍與陳齊佑組成93396G隊，與其他國家友隊合作表現傑出，在遙控團隊挑戰賽中，榮獲分區團隊挑戰賽第2名。

指導老師鄭詩勳表示，參賽學生利用每天第2節大下課、午休、下課後近2個小時及假日，不間斷地訓練，部分學生還上專門的機器人教室，更精進自己的技能。

教育局長楊郡慈表示，獲獎連連的十興國小是2023年教育部數位深耕計畫的教練學校，鄭詩勳及宋瑗玲兩位老師，在課程專案期間會到豐田國小與埔和國小分享課程模組，指導偏遠學校的學生程式設計，操作智慧小車，另外，勝利國中也加入VEX V5選手培訓行列，多方位提昇竹縣學子數位科技能。