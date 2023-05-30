新北市民進黨團本月23日要求變更議程，但多數國民黨議員卻退席抗議，新北市議會今舉行三讀議案第一讀會，民進黨團今也以類似方式，反將一軍，綠營總召鄭宇恩提出臨時動議，再度要求新北市長侯友宜到議會專案報告，議長蔣根煌隨後清點人數，全場未過半，進而導致大會流會。

新北市議會民進黨團本月23日要求侯友宜專案報告，臨時動議猛攻國民黨團沒有實質開會，最終表決時，因多數國民黨議員退席，最後宣告人數不足流會。

鄭宇恩今表示，上周議案未了，她希望要求繼續處理議案，新北市短短時間內被開87槍，這麼大的事，議員卻叫不動市長來做專案報告，監督職責在哪。

鄭宇恩提臨動後，綠營議員張維倩也覆議，藍營議員則紛紛喊話蔣根煌「有議員在上廁所，晚一點再清點人數」，但蔣仍要求清點人數，現場僅30人，最終宣布散會，而今日原本要審查的「新北市房屋稅徵收率」、「新北市美術館設置」等自治條例，將待下周二重新審理。

國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨每天都在找理由要侯友宜來做專案報告，藉此來杯葛議事，每天批評侯不顧市政，結果不好好開會就是民進黨，每天把居住正義掛在嘴邊，結果卻杯葛民眾關心的房屋稅自治條例修正案。