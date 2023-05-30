每個人的擇偶條件都不同，有些人喜歡溫柔的伴侶，有的則容易被強勢的人吸引。《靈匣網》近日分享5星座女在感情中喜歡「性格霸道」的男性，對方如果越強勢，就會勾起她們想被征服的慾望，甚至還會崇拜對方。

▎雙子座

雙子女若遇到對自己溫柔的人，不會產生極大興趣，反而對象總是一副霸道總裁樣子，既陽光又有主見，會讓雙子女瞬間淪陷，心甘情願為對方付出，此外她們個性很急，若異性做事乾淨俐落又果斷，就會露出崇拜的眼神，進而發展成愛慕。

▎處女座

處女女不僅口才好，而且思維縝密，工作能力強，所以在找對象時，絕不可能選擇優柔寡斷的異性，容易被個性霸道的人吸引，只要對方越強勢，能夠駕馭得了自己，她們就會變得百依百順，聰明的兩人互相制衡，生活到老都不會厭倦。

▎牡羊座

牡羊女做事雷厲風行，發起飆令人膽顫，面對愛情也是如此，對方若不夠優秀，難以打動她們的心，對於比自己強勢的男性，牡羊女就會化作小鳥依人，只要喜歡上對方，即使交往過程不順利也不會抱怨，變得勤勞溫順，只要能和喜歡的人在一起，一切都值得。

▎天蠍座

天蠍女條件好又優秀，甚至有些大女子主義，若想與她們廝守終生，伴侶通常要很優秀，一般人幾乎難以駕馭天蠍女，唯有強勢的異性，才入得了她們的眼，喜歡男強女弱的生活，伴侶對自己管得越嚴，就越遷就於對方，幫老公打理好生活，成為彼此不可或缺的存在。

▎天秤座

天秤女外表通常都很出眾，情商智商出類拔萃，平時很注重形象，待人接物溫文儒雅，特別喜歡性格強勢的男人，一旦遇到霸氣總裁類型的異性，她們會用美麗外表與體貼內在吸引對方，兩人順利交往後，天秤女出眾氣質能給足對方的面子，伴侶強勢個性給予她們安全感，在旁人眼裡宛如王子與公主的組合。