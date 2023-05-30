大陸生育問題持續嚴峻，近日大陸國家衛健委直屬事業單位的中國人口與發展研究中心專家撰文，指出一孩生育支持政策的重要性，更直指一孩生育的支持微弱，凸顯地方對中央政策的理解偏差。

根據香港01報導，中國人口與發展研究中心主任賀丹撰文《建立生育支持政策體系 注重加強一孩生育支持》，稱一些地區將政策聚焦於二孩、三孩家庭的獎勵支持，反而忽視「基本盤」的一孩生育。觀察大陸總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07，其中一孩生育率從0.7跌至0.5。當一孩生育率下降將進一步降低二孩和三孩生育率

賀丹文中也提出4點建議措施，一是加強婚姻家庭價值觀念引導，將支持年輕人實現婚育計劃作為國家的重要優先事項進行宣傳倡導；二是將大學生納入生育保險範圍，將倡導適齡婚育與教育學制改革調整相結合，為生育的大學生提供醫療保障和生活津貼等。

第三是取消孩次差異和戶籍限制，避免出現一孩不補、二孩少補、三孩多補的差異化遞進式支持政策，提高一孩家庭生育的獲得感和再生育意願。

最後則是加快基本制度建設，圍繞「沒人帶」、「養不起」、「生不出」等問題建立和完善生育保險、嬰幼兒照護補貼、生殖健康服務等基本保障制度，將嬰幼兒照護服務和學前教育納入基本公共服務範圍，並在家庭育兒階段給予稅收減免等。