今（30）日下午2時許，新北產業園區內某食品工廠傳出工安意外， 1名男性員工在作業時，右手不慎捲入機器中，造成其右手大拇指當場斷裂，消防局獲報派員到場，由救護車將男員工送醫，至於這起工安意外發生原因，有還待新北市府相關單位調查釐清。