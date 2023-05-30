新北產業園區驚傳工安意外 食品作業員拇指遭機器絞斷 16:382023/05/30 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（30）日下午2時許，新北產業園區內某食品工廠傳出工安意外， 1名男性員工在作業時，右手大拇指不慎捲入機器中當場斷裂。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30）日下午2時許，新北產業園區內某食品工廠傳出工安意外， 1名男性員工在作業時，右手不慎捲入機器中，造成其右手大拇指當場斷裂，消防局獲報派員到場，由救護車將男員工送醫，至於這起工安意外發生原因，有還待新北市府相關單位調查釐清。 北韓擬射軍事間諜衛星 美日警告恐違安理會決議 解決缺工只想要廉價移工 勞團批：請鬼拿藥單 科技人為孩子拚買房 竹北學區房Q1交易量上揚 #工安意外 #新北產業園區 #機器 #右手 #驚傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》不是輝達、台積電 AI淘金熱還有這些隱性贏家 10:582023/05/30 財經 邁向工廠合法化！ 馬達矽鋼沖壓廠「奇龍工業」申請用地計畫 11:142023/05/30 政治 中科院自製模擬器 國造潛艦、高教機AI運用成亮點 15:312023/05/30 政治 隋棠6歲愛女幼稚園畢業「長腿近照曝光」網讚神基因 13:512023/05/30 娛樂 妻凌晨才返家！他一查行車紀錄器驚覺綠到出汁 12:102023/05/30 社會 台灣納入花旗全球新興企業關鍵市場群 12:032023/05/30 財經 《國際產業》傳馬斯克私人飛機現身北京 16:092023/05/30 財經 桃園宇內溪遊憩改善工程開工 今夏取消開放戲水 16:482023/05/30 生活 台積電首季業績獎金入帳 員工崩潰喊：打68折 11:542023/05/30 財經 工讀比例高 南臺科大1年獎助學生逾2.1億把學生拉回校園 12:172023/05/30 生活 電賀艾爾多安連任土國總統 拜登親揭還談這「2件事」 13:092023/05/30 國際 肯定發展潛力 台灣入列花旗全球新興企業關鍵市場 12:432023/05/30 財經 夏日晝長夜短 新北十分瀑布開放時間延長1小時 16:392023/05/30 生活 長榮高勤部抗議長期赴桃園支援 長榮航空回應了 14:432023/05/30 生活 VEX機器人世界錦標賽 十興國小奪2獎項再創佳績 16:342023/05/30 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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