知名天團五月天近期展開巡迴演唱會在多地開唱，近日前往北京一連開唱6場，吸引不少粉絲前往朝聖。不過日前有一對新人穿著禮服以及婚紗入場，並趁著演唱會中途在場內拍攝婚紗照，並放上社群供大眾觀看，而相關消息在網路上流傳後，也引發網友抨擊。

近年來掀起一陣在偶像的演唱會上求婚，抑或是穿著婚紗入場的風潮，不少人認為此舉相當浪漫，還能增加求婚成功的可能性。而近期就有一對新人，男方身穿西裝、女方身穿婚紗，在演唱會的大合唱環節中，在聚光燈底下拍攝婚紗照，因為此舉忽略台上正在帶合唱的阿信，更將粉絲連同演唱會舞台都當成背景板，不僅現場周遭出現許多不滿、起鬨、抗議的聲音，事後新人將相關照片放在社群上，也引發一陣輿論聲浪。

對此，相關內容在微博上流傳，女方事後在社群上的發文，也湧入不少粉絲的抨擊留言，雖然事後急忙刪文，但她又回嗆：「我們刪了，你們開心了嗎？」再度引發網友砲轟。此外，該則消息也在微博上引起一陣「穿婚紗看演唱會」的討論聲浪，有網友認為：「可是感覺很浪漫欸，像是獲得偶像的祝福」、「沒有影響他人的可以祝福」，但也有反對者表示：「希望大家理解買票入場的歌迷」、「把歌手當背景板真的無語。」話題持續延燒。

事實上，有歌迷在演唱會上求婚、拍婚紗照的場面已不是第一次發生，2016年的五月天香港場的演唱會上，便曾有一位男子走到舞台顯眼處，拿出戒指與身旁的女友求婚，雖然當時團員們並未放在心上，還逗趣地與男子互動，但在網路上也引發討論聲浪，不少人抨擊男子的舉動「不尊重演出者以及買票入場的粉絲。」