女星陶昕然在《後宮甄嬛傳》以城府頗深的「安陵容」闖出知名度，不過她在事業巔峰之際和演員何建澤結婚，並把重心放在家庭、專心照顧女兒，陶昕然第一次獨自帶女兒搭機時，隔壁男子突對她說：「不要做一個全職媽媽，要繼續拍好戲給大家看」，陶昕然雖然禮貌微笑，但她牢記到現在，還特別發文尋找當年那位好心人。

陶昕然今（30日）在微博透露，5年前獨自帶女兒搭機，當時她又累又窘迫，鄰座的男乘客對她施出援手，「臨別時他說，他看過我的戲，要我一定不要做一個全職媽媽，要繼續拍好戲給大家看，我愣住了，也一直記著這句話」。

五年後，陶昕然升格當電影製作人，新片也將登上海國際電影節首映，她想找當年那位好心人、請他看電影，「我想告訴他，我一直在認認真真拍戲，也一直在努力尋求突破，在經過生活的錘煉後我對演員這個職業有了新的認知，也會一直在自己熱愛的職業深耕」。

其實，陶昕然過去就曾被指人氣不如《甄嬛》的孫儷、蔣欣，對此，陶昕然也認同，她大方說：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」，因此她仍不後悔，很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親。