台北市前市長柯文哲於任內舉辦2022年台北上海雙城論壇，不過因為違反台北市議會所下之但書，因此107萬的花費預算至今未能核銷。不過柯的妻子陳佩琪29日表示，只要市府開出繳納花費的罰單給柯文哲，她就會去繳；不過陳佩琪此番說法也被外界質疑「吃豆腐」，因為市府無法針對違反但書動支預算而「開罰」。對於是否要向柯文哲討回費用，北市長蔣萬安30日僅表示「尊重議會決定」。

柯文哲去年在規劃雙城論壇相關活動時，編列了95萬元的預算用以支付，當時台北市議會為此進行黨團協商時，下了「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」的但書。不過柯文哲卻不甩議會但書，即使在對岸軍機持續擾台的情況下，仍舊執意舉辦雙城論壇，且動用了105萬元的預算花費。由於違反議會但書，因此於去年三讀通過，北市府不得動支該筆預算及核銷，要求柯「自行買單」。

對此民進黨台北市議員洪健益指出，柯文哲的妻子陳佩琪「得了便宜還賣乖」說只要開了罰單來就繳，「市長，我們有必要這樣被陳佩琪吃豆腐嗎？」洪健益說，如果陳佩琪沒講這些話，可能過個10到20年，議會同意核銷預算，「但是，因為她昨天講這些話，我洪健益在這屆議員任內絕對不可能核銷，如果我下屆還有機會當議員，我還是不可能。」

洪健益表示，市府除了要送監察院進行彈劾或調查外，也要向當初的相關人等追討費用。「這是可以追的，從底下承辦人到最高蓋章的秘書長，要共同承擔這筆費用。」洪健益也持續追問蔣萬安以及副市長林奕華、李四川等人，若七月底前議會決議仍不予核銷，是否會向柯文哲等人追討相關費用？

對此蔣萬安回應，議會做成決議的但書市府絕對要遵守，之後會持續跟審計部溝通，但最終絕對是尊重議會的決議。針對陳佩琪的說法，蔣萬安也坦言，2017年衛生局對柯文哲開的罰單，與現在的情況不盡相同，還是要依法、依照程序來進行。李四川則表示，若七月底議會不予核銷，就只能暫時掛作呆帳；林奕華則直言，若議會做出「向柯文哲追討」的決議，市府方面也會遵守決議。