日勝生在北中南開發案，今年5月公開大安區危老重建案-鑄慕，基地面積1,038坪，計畫於2026年底完工。台中綠捷聯開案文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前都市設計審查作業，目標希望能在2024下半年至2025上半年間分別取得建照。而文化建設案故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程，也已在2022年11月開工，預估建設期程2年。

日勝生在循環經濟事業的日鼎水務，2023年第一季用戶接管戶數約達12.8萬戶，每日可處理污水量10萬噸，其中每日可提供3.1萬噸回收水，供大桃園區企業、消防單位與民眾使用。

另外，負責運營桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫的寶鼎再生水，目標2024年下半年第一階段供水，規劃每日運送約1萬噸再生水至中油桃園煉油廠。此BTO計畫第一期預估於2025年下半年興建完成，每日可提供4萬公噸以上再生水。

日勝生循在宅養老概念，推出三芝日初不老莊園1與2期，2022年下半年公開的三芝日初不老莊園2，可售戶數130多戶，規劃15坪、27坪與33坪，2025年底可望完工。