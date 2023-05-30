台中市警察局烏日分局瑞井派出所警察志工任蓉蓉加入警察志工10餘年，日前於早上協勤時，貼心準備營養價值高的「水煮蛋」，為員警補充體力。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局瑞井派出所警察志工任蓉蓉加入警察志工10餘年，常見員警為維護轄區交通及治安在外奔波，時常忘記吃早餐，日前於早上協勤時，貼心準備營養價值高的「水煮蛋」，為員警補充體力；她說，她一生都在做志工，現在每天輾轉不同單位，不會辛苦，反而樂在其中。

任蓉蓉年逾7旬，已加入警察志工隊10餘年，婦宣隊、警察志工隊等都參加，相當熱心，大家見到她總會親切的叫一聲「蓉蓉姊」。除了協助預防犯罪宣導外，平時協勤時也主動將派出所打掃乾淨整潔，熱心服務不求回報，最近則為員警準備起水煮蛋。

任蓉蓉說，一日之計在於晨，早餐是一天營養的開始，平常看派出所員警執勤很辛，有時候都沒有認真吃飯；早餐吃水煮蛋營養價值最高，她早餐都會吃水煮蛋，就順手也幫員警們準備，「就像自己孩子一樣在顧」。

「一生都在擔任志工」任蓉蓉笑說，她最早從都會公園的解說志工開始，先後加入警察局婦宣隊、志工隊，除擔任警察志工外，平時也有加入婦女會等公益團體；她的孩子都在外地，平時禮拜一到五都安排志工，不覺得辛苦反而樂在其中，多動一動也很好。

她也有感社區居住的老人，因子女在外工作，無法時刻陪伴在旁照顧，所以不定時也會去這些獨居老人的住處，陪伴他們聊天，關心他們的生活狀況。

烏日警分局瑞井派出所所長徐資証表示，警察志工無論在協助交通、犯罪預防等宣導活動或是派出所的便民服務，皆不遺餘力投入與付出。對於準備熱騰騰美味的愛心水煮蛋給所內弟兄補充體力，有如自己子女般的呵護照顧更致上最深感謝與敬意，員警也會持續戮力以赴，在崗位上守護民眾的安全。