高雄地區面臨30年來嚴重的枯旱期，高市府水利局、農業局與中央合作採取應變措施，目前高市一期稻作已陸續收割，加上各項節水措施及抗旱作為展現成效，可滿足常態每日150萬噸公共用水，至今年7月底仍可穩定供水，逐步恢復正常水情。

高市府與中央因應抗旱相關措施，包括公告取消用水標的地下水權狀記載用水範圍及引用水量的限制、簡化鑿井申辦流程、田間精準灌溉設施補助、協助稻作抽穗期用水、輔導農民種植耐旱作物、協調農田水利署高雄管理處各灌區實施輪灌節約農業用水，以及調整曹公圳灌區九曲工作站抗旱水井抽水時間，兼顧民生與灌溉用水需求。

另於大樹汙水廠每月提供400噸放流水，5月份累計提供農民灌溉使用102噸經淨化處理後RO水，由大樹區公所主動協助載運，受惠5月數波鋒面降雨，用水高峰已過，較無供灌需求，主要作物如玉荷包荔枝陸續收成中。

目前，高雄的水情燈號為橙燈，屬於減量供水。水利局5月30日說，高雄的水源開發與調度得宜，高市府將協同中央透過區域供水聯合調度，持續合作穩定民生、產業與灌溉用水。