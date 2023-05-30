畢業季將到來，高雄彌陀區南安國小36名畢業生自辦畢業餐會，還扮演小小服務生，招待老師、家長一同共襄盛舉，猶如「嗨!營業中」國小版！校方表示，今年別於以往只有學生餐會，首次將餐桌禮儀新課程納入，讓國小生化身成高檔餐廳服務生，體驗有質感生活的步調，也在畢業前留下學習的幸福食光。

南安國小一至六年級規畫食育課程中，教導學生動手烹調，透過食材的備料過程，學生選用在地各色、有產銷履歷的食材，進而讓學童們思考低碳飲食均衡、食安的議題。

而南安國小2020年因老舊拆除重建，去年9月才重建完畢，校長李安世表示，遷入新校舍後，有了更佳的學習環境，今年首次將餐桌禮儀課加入食育規畫中，讓學童們學習烹飪之外，還能學到如何使用刀叉、招待顧客等西餐廳的用餐禮儀。

眼看畢業季將到來，36名小六的學童們也如以往畢業的學長姐們，自行設計並舉辦畢業餐會，從菜單的設計、食材挑選以及如何烹飪，全部都由學童們自行完成；有別以往只有學童們自行烹飪想用，今年更有學童化身外場服務生，邀請並招待老師、家長一同享用，場景如熱門實境節目「嗨!營業中」一般，場面十分歡樂。

校方表示，此次學生擺出的茄子釀肉、魚香茄子、虱目魚丸與蔥油餅、炸芋丸等，都是學童運用在地食材親手烹調，讓畢業餐會現場香氣四溢，尤其重視擺盤，讓顧客有如進入到法國的高檔餐廳，享受到最美味的高級料理。

李安世說，讓學童們玩真的、真的玩，他們化身大廚、服務生，穿著正式服裝、使用刀叉在西餐廳的用餐環境中，慢慢地吃體驗有質感生活的步調，也在畢業前留下學習的幸福食光。