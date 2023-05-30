時序進入夏日，許多遊客及釣客正計畫出海舉辦派對或進行海釣活動，新北市消保官日前前往轄內淡水區淡水第二漁港、瑞芳區深澳漁港及萬里區萬里漁港的12家娛樂漁船進行安全性抽查及宣導，僅1家業者雖有承保責任及傷害保險，卻未張貼影本於船上明顯處所，已請業者事後張貼影本改正。

消保官表示，為確保消費者搭乘娛樂漁船消費安全及保障消費權益，針對業者「限乘人數」、「是否依漁業法41之2條之投保責任及傷害保險」、「消防設備」、「救生設備」及「收退費規定及相關定型化契約條款」等項目進行重點查核，查核結果大致符合，僅1家業者雖有承保責任及傷害保險，卻未張貼影本於船上明顯處所，現場已請業者事後張貼影本改正。

消保官指出，日前曾有發生釣客或船員於船上失足落水情形，因此本次對各船主或船長皆宣導須請消費者全程穿著救生衣，以維護消費者安全；另就「收退費規定及相關定型化契約條款」進行調查，絕大部分海釣或觀光乘船費用是於登船時才收取，較不生消費爭議情形。

而包船辦理活動時，為確保契約能履行，船主多半會收取訂金，本次抽查各娛樂漁船的包船訂金範圍約為包船費用1到3成左右，若可歸責於消費者情形時無法出船時，船主將不予退還，經消保官曉諭後大部分船主願視消費者意願轉為下次消費金額。