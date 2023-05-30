華信航空今慶祝公司成立32周年，在松山機場舉辦絕版公關禮品義賣會，陳列華信航空成立以來各款絕版飛機模型及周邊商品，吸引大批航空迷前來尋寶。華信表示，義賣收入將結合公益送愛到花東，所得全數捐贈給「台東哈拿之家」，作為收容花東地區2歲以下棄嬰的慈善用途。

華信32周年慶愛心義賣會，提供多款優惠商品，包括許多航空迷最喜愛的典藏級飛機模型，例如Embraer原廠1：75的E190飛機模型、MD-11、747-400、Fokker-100、Fokker-50、日月潭及花現台中彩繪機等，還有1：500比例的金屬製迷你版飛機模型。

周邊商品則有小熊造型背包、經典空服員公仔娃娃、飛機造型釘書機、彩繪行李束帶、頸枕及彩繪原子筆等等，多達21種義賣項目，讓民眾可用超值價格購入喜愛商品。

上午排隊的粉絲有人來自台中，也有從苗栗搭車前來的母子檔。對飛機模型有狂熱的林姓收藏家說，欣聞華信航空舉辦愛心義賣活動，曾經伴他無數次翱翔台灣天空的ERJ大比例飛機模型，是首要搶購目標。

哈拿之家董事長吳方芳專程從台東搭機來到義賣會現場，她感動的表示，非常感謝華信航空長期熱心公益、對花東地區弱勢兒童的協助，幫助哈拿寶寶建立一個能夠遮風避雨溫暖的家。