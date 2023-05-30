腸病毒疫情還在高原期，尤其以71型對於嬰幼兒威脅甚鉅。國內近期有2款新上市腸病毒71型疫苗，分別是高端以及國光生技旗下的安特羅，預計7月自費開打。外界關心腸病毒71型疫苗是否有機會納入公費接種？專家今天開會決議，現階段雖採自費接種，但希望每年檢視納入公費的必要性。

疾病管制署發言人羅一鈞說明，腸病毒71型曾在2012年造成社區大流行，2016年及2019年雖以克沙奇A型流行為主，71型也造成較多重症病例數，約20例到50例不等，且重症病例以5歲以下幼童為主。

針對近期國內新上市的2款腸病毒71型疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒童青少年工作小組今天邀請安特羅和高端公司進行報告。羅一鈞指出，專家認為，近年腸病毒71型未有社區大流行，但仍是嬰幼兒重要健康威脅，且未來可能引起大流行，現階段雖採自費接種，但希望疾管署逐年檢視納入公費的必要性。

目前國內腸病毒疫情處於高原期，高於2017年以來同期，尤其以北區、南區和高屏區疫情還在上升階段。疾管署提醒家長，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。