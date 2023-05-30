氣象局下午發布豪雨特報，臺南市有局部大雨或豪雨。（氣象局）

中央氣象局發布4縣市豪雨特報，因午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（30）日臺南市有局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局稍早針對臺南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時0分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局海上颱風警報指出，今日下午2點，中度颱風瑪娃中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上，以每小時8公里速度，向北轉北北東進行，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對巴士海峽、臺灣東南部及臺灣東北部海面構成威脅。

今日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪增大，基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有6米以上浪高，請避免前往海邊活動。