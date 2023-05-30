尿失禁5種常見原因(製圖/陳友齡)

排尿障礙是許多年長者都有的問題，其中又以尿失禁最令人困擾與難以啟齒。新店慈濟泌尿科醫師戴定恩表示，許多原因會造成尿失禁，常見的包括膀胱過度活躍、前列腺（編按：又名攝護腺）問題、神經系統問題、膀胱損傷、藥物和飲食等。其中值得注意的是，若患有攝護腺癌也可能會導致尿失禁，因為腫瘤會擠壓膀胱或尿道。

醫師戴定恩在臉書專頁發文，表示尿失禁是指無法控制尿液的流出，對於患者的日常生活會造成很大的困擾，若真有問題，應盡早尋求醫療幫助。他並盤點5種常見原因：

1、 膀胱過度活躍：戴定恩說明，膀胱過度活動症是一種常見的膀胱疾病，症狀包括頻尿、夜尿等。當膀胱過度活動時，它可能會無法容納足夠的尿液，並且會在不適當的時間收縮，從而導致尿失禁。

2、前列腺問題：戴定恩指出，前列腺是男性生殖系統的一部分，位於膀胱底部。若其發生問題，可能會影響到尿液的流動，進而導致尿失禁。他表示，像是前列腺發炎就可能會導致排尿困難和尿道痛，進而影響到膀胱的功能。另外，前列腺癌也可能會導致尿失禁，因為腫瘤會擠壓膀胱或尿道。

3、神經系統問題：戴定恩表示，如中風患者因腦部控制排尿的神經遭損壞，可能會出現尿失禁情況。另外，多發性硬化症或是患有脊髓損傷的人，也可能會有尿失禁症狀。

4、膀胱損傷：戴定恩解釋，像是嚴重的跌倒或車禍，可能會導致膀胱破裂，進而影響到排尿功能。除此，尿道手術也可能會損傷到膀胱，進而導致尿失禁。

5、藥物和飲食：戴定恩指出，如利尿劑和某些抗抑鬱藥可能會增加尿液產生量，進而導致尿失禁。另外，某些食物和飲品也可能會刺激膀胱，增加尿液產生量。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，攝護腺癌早期不易發現，如果出現如尿急、開始排尿時排不出來、尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續、膀胱無法排空的感覺、夜尿、血尿等症狀，就要特別注意；另外，除了年齡增長會提高罹患攝護腺癌發生機率，荷爾蒙、種族、食物和環境也有關，其中有家族史、偏愛高脂飲食的人更要特別注意。