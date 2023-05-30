根據中共解放軍南部戰區微信公眾號披露，5月26日，中老「友誼盾牌-2023」聯合演習在舉行聯合實兵綜合演練後落下帷幕。消息稱，寮國副總理兼國防部長佔沙蒙上將，中共解放軍南部戰區副司令員兼南部戰區陸軍司令員胡中強中將，中國駐寮國大使、駐寮國使館國防武官出席了結束儀式。

共青團北京市委機關報《北京青年報》旗下的新媒體政知見發文稱，消息證實，胡中強中將已履新南部戰區副司令員兼南部戰區陸軍司令員。

此前，南部戰區陸軍司令員由張踐中將擔任。公開報導顯示，去年夏天，張踐曾以南部戰區陸軍司令員身份參加南部戰區召開的杜富國學習動員大會。

胡中強之前很少出現在公開報導中。2016年，澎湃新聞刊文披露，原第13集團軍參謀長胡中強升任原第14集團軍軍長。北京衛視播發的視頻中，胡中強以原第14集團軍軍長身份出現在新聞畫面，在原第14集團軍舉行的緬懷先烈活動中向英烈致敬。

澎湃新聞的報導稱，胡中強曾在原第13集團軍歷任師長、參謀長等職。

公開報導指出，原第13集團軍是中共解放軍最擅長山地、高原、熱帶叢林作戰的集團軍，享有「山中猛虎」、「南疆長城」讚譽，也是解放軍快速反應部隊之一。

《北京日報》旗下新媒體曾撰文披露，2008年5·12汶川地震後，時任師參謀長的胡中強帶領數十名官兵組成的突擊隊，夜行抵達了映秀災區。短短兩天時間，官兵們翻越崇山峻嶺，深入到臥龍鎮下屬的臥龍關、足木山和轉經樓3個村莊，送去了大量救災物資，幫助群眾向安全地帶轉移。

此外，中國新聞網還曾披露，擔任師長期間，胡中強多次下連隊當起「大頭兵」，在基層瞭解官兵實際需求。