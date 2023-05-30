台鐵C3W分配閥及可變荷重閥測試設備(台鐵提供)

0鋼軌裂縫快篩系統(台鐵提供)

台鐵基礎設施與車隊數量眾多，若維修備品能夠國產化，可降低維護成本並扶持國內軌道產業發展。台鐵表示，其維修備品國產化比例已從2019年原訂的36％，攀升至2022年的45.28％，過去3年平均每年國內業者採購金額達14.55億餘元。

台鐵機務處工事科科長蕭元鎔表示，為持續提升維修備品國產化比例，台鐵除了媒合相關廠商生產國產品，近年並與國內相關學研單位合作，加速國產化備品研發，相關成果包括：與工研院合作開發「C3W分配閥及可變荷重閥測試設備」，比原廠便宜1100多萬元，而且有原廠設備不具備的中文介面。其他如「EMU800型窗簾布」開發部分亦已符合「低煙」、「難燃」等歐盟防火安全規定。

台鐵表示，另與國立高雄科技大學合作部分，目前已開發「ATP司機員操作面盤（MMI）」，售價僅原廠的1／3，且穩定度及能耗等參數優於原廠設備；還有「ATP各電子模組維修」及「鋼軌裂縫快篩系統」等亦已突破原廠限制。