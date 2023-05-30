桃園市復興區小烏來風景特定區宇內溪戲水區，是全市唯一合法公告開放溪流戲水區域，每年夏季吸引大批民眾走入大自然戲水消暑，桃園市風景區管理處辦理「羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善工程」在5月底開工，原訂6至9月開放戲水今年取消對外開放，未來完工後將再新增1處野溪溫泉，整體工程預計今年10月底完工。

桃園市風管處長廖育儀表示，向中央爭取經費啟動「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，其中針對小烏來自然地質遊憩園區、義興砲台山遺跡及復興橋周邊，將進行遊憩節點景觀改善，小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游是桃園熱門景點，擁有優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、宇內溪戲水區、天空步道、天空繩橋及風動石聞名。

他說，宇內溪戲水區每年夏季開放，往年開放範圍為宇內1號橋至2號橋間，長度約250公尺的河道，設置6道固床工、攔河堰等減緩穩定水域溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境。今年因執行工程取消對外開放，請民眾切勿自行前往，而工程內容將在宇內溪岸再規畫一處野溪溫泉，另重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，完工後除夏季可以遊玩清涼溪水外，冬季也可在大自然享受溫暖熱湯，進一步帶動當地觀光發展機能。