一名女網友訂婚1年發現未婚夫性情大變，住進準婆家後，準公公要求她「跪著倒水」給對方，全家人把她當傭人使喚，連她的母親生病住院，準婆婆還說「妳已經是我們家的人」不讓她去照顧，丈夫也不同意請看護，罵她「妳嫁進來，跟妳媽就是陌生人」，如今她已懷孕3個月，崩潰不知怎麼辦。

該女網友在「匿名公社」發文，她去年與男友訂完婚後，原打算今年結婚，但她發現未婚夫開始性情大變，一言不合就會長時間冷戰，不管她怎麼求和都無用；此外，訂完婚當天，準婆婆就要她搬入婆家，但她搬入後發現婆家把她當作傭人使喚，「就連公公在客廳看電視要喝一杯水，都要我幫他倒」。

該女網友說，公公就在飲水機前面，也要她跪下來倒水，未婚夫勸她之後就會習慣，稱婆婆以前就是這樣服侍公公的；後來她自己的媽媽生病住院，她是唯一的女兒，婆婆卻說「妳已經是我們家的人」，要她母親自行照顧自己，未婚夫也說不會花錢請看護，對她說「妳嫁來我們家，跟妳媽就該是陌生人了」。

該女網友說她可以忍受做婆家所有家事，但不能忍受對方這樣說她的母親，說未婚夫原本在娘家禮貌、孝順的模樣全是裝的，如今她懷孕3個月，不知道是否該結婚；其他網友紛紛留言「拿掉，趕快逃吧」、「離開前先翻桌」、「人家結婚是多一個兒子，妳結婚他們家是多一個奴才」、「這種家庭還不趕快脫離關係是腦子進水嗎」、「別讓自己的人生變黑白」、「千萬不要嫁進那可怕的家」。