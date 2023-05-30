新竹市議員張祖琰30日在市議會質詢時，為東區親子館請命，她表示，東區親子館設在與北區區域重疊的中央路上，整個鐵路以東、人口最多最密集、親子最多的「真正東區」1處親子館都沒有，她建議可加設圖書館「龍山分館」親子館，讓圖書館與親子館成為天作之合。

張祖琰今天在單位質詢時表示，新竹市政府在東、北、香山3區設置有親子館，立意很好，但以地理區塊來看，東區雖然美其名有親子館，但卻是設在與北區重疊的中央路上，整個廣大的光復路、關埔地區等人口最多的真正東區1處親子館都沒有。

她說，目前各區親子館服務人次（以111年為例）與面積分別為東區300坪，服務人次7萬912人；北區127坪，1萬28人；香山區327坪，5萬6309人；可見東區需求相對較高、可使用面積較小，且根據調查，東區親子館難預約，現場排隊也不容易排到，完全供不應求。

張祖琰建議，位在東區科學園路、鄰近竹科的龍山大樓是非常適中的地點，很適合作為親子館，目前2、3樓為圖書館龍山分館，5樓至9樓並沒有在使用，其中5、6樓共計有300坪面積，如能將圖書館與親子館結合那就是天作之合，更是一大德政，更是東區民眾引頸期盼的。

市府社會處長黃佳婷表示，市府目前已有在積極規畫中，計畫是爭取設在竹蓮市場附近248坪的空間，而議員建議的龍山分館部分會再作研議與評估。