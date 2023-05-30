隨著COVID-19疫情解封，暑假旅遊旺季又將到來，很多民眾悶了3年已等不及開始計畫出國準備瘋玩一番。不過疫情雖已「無感」，但其他常見疾病仍存在於日常生活當中，醫師提醒外出旅遊仍需注意這幾點，讓您健康玩樂沒煩惱。

急診室醫師吳俊穎提醒，民眾在準備出國前2至4週，最好先到「旅遊醫學門診」諮詢，了解當地的流行疾病及公共衛生狀況，並適度自備口罩、防蚊液及乾洗手液等用品。旅途中或返國時，若曾有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員；返國後21天內，若有身體不適，請盡速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。

而在傳染病的預防措施方面，吳俊穎呼籲民眾出門在外應勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水，有呼吸道症狀仍應配戴口罩；在野外遊玩盡量噴上防蚊液，避免蚊蟲叮咬，切記不要接觸禽鳥、犬貓及野生動物以防被咬傷感染疾病。要造訪瘧疾疫區，請醫師開立預防性抗生素，按醫囑服用；有登山、雪地活動等行程時，也請醫師開立高山症用藥。

醫師也表示，不論去哪個國家，都建議旅客自己準備一組「旅遊健康包」，備好個人固定服用的藥物、常用藥物以及簡易醫療用品，並放在自己隨時可取得的地方，才能應付突發的健康狀況，建議旅客隨身攜帶。攜帶這些東西主要是為了控制現有的健康問題(如慢性疾病)，或者萬一潛在健康問題惡化時可初步控制、治療、預防旅遊相關疾病，若發生較輕微的健康問題時(如輕微外傷、拉肚子)，能夠自行處理，如此才能讓大家玩得盡興、也玩得健康。