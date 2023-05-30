台北市中正區博愛路一棟建築在日據時期京町改築期間落成，見證台北都市發展歷史，去年被公告為暫定古蹟，文資會今審議後同意登陸為歷史建築，但由於屋主及建商無視公告，將內部改建為預售屋接待中心，文化局將開罰80萬。

根據文化局資料，文資委員去年8月會勘後認為博愛路132號建物有文資潛力，去年11月將其列為暫定古蹟，由於該建物是日據時期京町改築的店屋，位於台北公會堂街口轉角具地標性，且立面騎樓裝飾、屋面骨架及外部形式仍為原貌，見證台北市城內都市發展歷史，建議登錄為歷史建築。

屋主李先生表示，該建築有難以根治的漏水問題，房屋結構木材還被白蟻蛀蝕，屋頂也因剝落問題被改為鐵皮，早就是危樓，很感謝建商願意出錢緊急搶修，沒想到維修到一半被列為暫定古蹟，讓建商被開罰，建築也無法出租給他人，租金損失已影響他的家庭生活。

李先生認為，本建築老舊不堪，已無法回復至當初原貌，何況危老建築改建與鄰居討論多年才定案，也已與建商簽立契約，被登錄為歷史建築會有違約問題，更不用論老舊建物不重建，會衍生居住安全問題，期盼文資委員別將該建築列為古蹟或歷史建築。

建商代表解釋，由於不了文資相關法律規定，加上列為暫定古蹟後接獲裝潢許可，他們才沒有停止整修工程，實在非常抱歉。

文資委員丘如華則強調，京町改築對台北城市發展而言相當重要，該建築狀況如此不堪令人唏噓，但古蹟保存修復再利用的方法相當多，相信能夠恢復當代樣貌。

文資委員審議後，1人不同意、20人同意該建築登錄為歷史建築。文化局補充，因建商在建築被列為暫定古蹟後仍有改建為預售屋接待中心的行為，將依文資法開罰50萬元、所有權人30萬元，後續將輔導屋主撰寫修復再利用及微管計畫，提供相關補助資源。