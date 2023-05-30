光洋科此次股東會亦完成董事改選，新任5席董事為董事長黃啟峰、健策精密創辦人趙永昌、洪本展，鄭育承、李芸芳。4席獨董為律師高峰祈、會計師張嘉信、金融專才董俊宏、大同大學經營學院事業經營系教授孫碧娟。會後董事會推選黃啟峰續任董事長。

為響應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」呼籲地「深化企業永續治理文化」，光洋科今年特增1席女性獨董，盼逐漸拉高女性董事比重，達成歐美企業強烈關注的多元、平等、共融（DEI）課題，不僅獲得更多元意見，也希望能借重女性觀點發揮永續正面影響力。

光洋科2022年合併營收257.9億元、年減17.75％，為近3年低點。不過，營業利益16.3億元、年增0.81％，創近13年高，毛利率、營益率升至13.47％、6.32％。配合業外轉虧為盈挹注，歸屬母公司稅後淨利13.89億元、年增達10.61％，創近12年高，每股盈餘2.35元。

光洋科以貴金屬材料及工繳（加工）為二大業務，前者主要受全球價格行情波動影響，後者以硬碟、半導體及面板為三大應用，且毛利率較高、為主要獲利來源。2022年貴金屬材料營收203.05億元、年減達21.75％，工繳營收54.85億元、年增1.46％。

光洋科2023年首季合併營收48.4億元，季減6.28％、年減36.6％，營業利益1.99億元，季減40.4％、年減63.18％，分創近4年、近3年低。惟受惠業外虧損顯著收斂，歸屬母公司稅後淨利1.61億元，季增27.42％、年減56.51％，每股盈餘0.27元，自近3年半低點回升。

光洋科表示，去年在雲端硬碟及電子半導體靶材皆穩定成長，工繳營收分別年增16％、9％。今年上半年雖受產業庫存修正影響而復甦較緩慢，但目前工繳業務每月營收穩定，預期前端半導體的工繳營收占比，至年底將達整體工繳營收的10％。

黃啟峰表示，將持續強化公司體質和穩健成長。去年啟動雙軸轉型後，在永續部分每月成本節約達1000萬，更獲選為上櫃公司ESG 30指數成分股。保守預估各項綠債相關設施可於年底逐步啟用，若各項綠債投資皆有序進行中，未來每年將可有效減少近1.3萬噸碳排。