信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大概2006年前市場還有流行全額貸的現象，一旦遇到外在情勢劇變，債務人有可能把爛攤子丟給銀行，不過後來央行逐漸緊縮，貸款成數也回落到8成左右，加上選擇性信用管制措施，也拉高民眾購屋自備款的比例，有效降低金融體系的風險，而這幾年不動產價格高漲，民眾即使遇到財務問題，多數都還能妥善處理，避免不動產流入法拍市場，因此近年的法拍移轉數量幾乎呈現年年減少的狀況。

據不動產資訊平台資料顯示，2007年第1季的逾放比還有1.37%，住宅貸款逾放金額達576億元，不過整體狀況逐漸改善，一直到今年第一季逾放比剩0.07%，金額剩下64.5億元，低逾放已經成為新常態。

由於房貸的逾放比甚低，流入法拍的機會少相對拍定的數量也會偏少，根據內政部統計月報資料顯示，2003年當年法拍的移轉登記有5.8萬棟，隨後一路萎縮，2012年跌破一萬棟，近兩年都不到5000棟，法拍量只剩下20年前的1成，甚至出現自住客也到法拍市場找尋物件的狀況，投資客出價輸給自用客的狀況也相當常見。