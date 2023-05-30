中市黎明自辦市地重劃區弊案，前立委楊文欣等4名富有公司決策成員參與重劃業務，被控以400多名人頭地主取得重劃會主導權，虛增拆遷補償費及工程費等13億餘元，並詐取1.2萬餘坪抵費地，市價逾60億元。一審依背信等罪判楊文欣等12人徒刑5年6月不等、沒收犯罪所得土地9千多坪。二審今天宣判，改判楊4年10月，可上訴。

全案二審歷經1年多審理，台中高分院今天宣判。富有土地開發公司發表聲明表示，對判決結果感到悲憤與委屈，公司出資承辦重劃，不僅絕無虛增工程費，並完成98％地主依約交地，未來將上訴，並希望相關單位正視自辦重劃辦法之不足與疏漏，修法讓後繼自辦重劃，能有更清楚遵循之法令。

判決書指出，富有公司創辦人林世民與楊文欣商議，引進長億集團資金，找地主協助成立黎明重劃籌備會，林、楊兩人與前台灣省政府規劃師傅宗道及允九營造董事長紀玉枝4人組成富有土地開經營決策會。

富有出資在2006年間購買土地，再以買賣名義各登記在467個人頭名下，每人取得約A4紙張大小面積的土地，佔重劃區土地所有權人的18％，取得理事、監事席次，掌控重劃會。

決策會成員還透過不知情的員工找親友出具不實領據，虛列地上物拆遷補償費2.3億餘元、虛列公共設施工程費近10.9億餘元，共高達13億餘元。

經重劃會檢送相關資料給不知情的台中市政府核定後，富有公司依重劃土地分配，詐取1.2萬坪的抵費地，以當時市價計算已逾60億元。

楊文欣辯稱，墊高拆遷補償費是經營決策會的共同決議，第一、二期拆遷補償費確有不實，不過，他反對在國有地、水利地等虛增農林拆遷補償費，但是後續執行狀況，他不知情，也不知公共設施工程預算及實際發包金額。

一審在2021年10月宣判，依背信及偽造文書等罪判楊5年6月，並宣告沒收富有公司名下的「交六」土地9千多坪，市價近約50億元，其他11人各依背信、違反商業會計法等罪判5年6月至5月不等。