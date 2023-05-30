2023法國網球公開賽在擁有男單14冠的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）宣布不參加後，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）就成為冠軍呼聲最高之一的球員，首輪喬帥6比3、6比2、7比6（1）取勝美國選手柯瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），也追平瑞士傳奇名將費德勒（Roger Federer）一項紀錄。

喬帥在2023法網男單首輪這一勝，讓他生涯在這項紅土四大賽第一輪的戰績來到19勝0敗，也成為繼費德勒之後，第二位在1968年進入網球公開賽年代以來，四大公開賽第一輪65連勝紀錄的締造球員。喬帥是在2006年法網到今年法網之間創造紀錄。

前兩盤喬柯維奇都算拿得輕鬆，僅第三盤被逼到搶七，賽後他說：「我想我前兩盤半都表現蠻好，也讓比賽在我掌握之中，然後我被破發了一次，事情就有點出錯了，但你們都知道我，我會克服緊張情緒，到了搶七局我又發揮得相當完美。」

「整體來說，我挺滿意自己發揮的水準，我總是可以再表現得更好，我知道自己辦得到，不過比賽中還是有點狀況要面對，像是風勢讓比賽變得較難控制，這是一場不錯的比賽，讓我收穫不少。」喬帥說。

假如目前世界排名第3的喬柯維奇，可以在今年法網收下個人第三座紅土大滿貫冠軍，世界排名就會再拉下現任球王、西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），重返世界球王寶座；現在喬帥生涯在四大賽累積86，僅次於納達爾的112勝。