宜蘭縣政府今天（30日）舉辦全國藝文競賽績優團隊及個人頒獎表揚典禮，宜蘭縣在全國學生音樂比賽中拿下39項特優，全國學生舞蹈比賽12項特優，全國學生創意戲劇比賽3項特優，共計54項特優，縣長林姿妙期勉學生們持續努力，讓宜蘭藝術推展發光發熱。

縣府教育處指出，全國學生音樂比賽團體項目中，宜蘭縣共派出53隊參賽，出席賽事的28校，拿下27項特優，黎明國小與凱旋國中分別在國小、國中團體B組，拿國樂合奏、絲竹室內樂合奏特優，凱旋國中另外在直笛合奏項目中也拿下特優。

音樂比賽個人賽宜蘭縣有56名選手參賽，有12人獲得特優，其中獲得特優第1名有宜蘭高中林琪樺、宜蘭高商黃博宏、慧燈高中莊育愷、國華國中簡瑀辰，團體與個人賽總計拿下39項特優。

在全國學生舞蹈比賽中，宜蘭縣有16隊、8名選手參賽，團體項目中13校拿下8項特優，羅東國中參加國中A團體組古典舞、民俗舞、現代舞皆特優，含金量百分之百；個人組有4人特優，其中蘭陽女中卓思妤、潘羿瑾、陳宥寧，分別在是特優第1名。

全國學生創意戲劇比賽宜蘭有7校參加，有3所學校奪得特優。教育處表示，各表演藝術競賽比賽時間是今年2月到5月間，今天縣府公開表揚，嘉勉學校與學生們優異的表現。