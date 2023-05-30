台中北區日前一家飲料加盟店新開幕，沒想到一位張姓女網紅舉辦促銷活動，稱只要說出「找小芸」的通關密語就能「打卡摸奶」，因此遭到警方偵辦，最後被依涉嫌妨害風化罪送辦。飲料店總公司「軍茶」則在臉書宣布，張女其實是飲料店加盟主的朋友，由於嚴重影響公司及各加盟店聲譽，「即日起終止與該加盟主之共同合作合約」。

紅髮裸女和一名男性在沙發上做出接吻、撫摸等不雅照片近日在網路被瘋傳。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

近日推特流傳一組照片、影片，原來是張女和男性做出接吻、撫摸、「69式」等動作，配文提到軍茶店名、店址、「我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心的，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語『找小芸』喔」等語；警方事後循線調查，將張女依妨害風化罪「散布猥褻影像」函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，張女則在推特帳號要粉絲們刪除任何露點照片。

軍茶總公司則在臉書粉專發表聲明，表示張女是該加盟主朋友，為了幫忙衝人氣才會拍攝不雅照片，公司事前不知情、也不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，強調加盟店行為除了觸法，「亦嚴重影響本公司及各加盟店之聲譽」，目前公司已寄發信函，「即日起終止與該加盟主之共同合作合約」。

軍茶宣布停止和該加盟店合作。（翻攝自軍茶-Junchan總部臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「有看，真的是非常不雅，支持軍茶解約」、「這種行銷手法真是大開眼界」，不過也有人哀號，「乾別多管閒事，我還沒去欸！」、「為什麼要停業！」、「男士們：總公司不要多管閒事」。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。