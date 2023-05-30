奈及利亞新當選總統的提努布（Bola Tinubu）周一（29日），在首都阿布賈宣誓就職並發表談話。提努布指出，新一屆政府將重塑該國經濟，通過創造就業、保障糧食安全和消除極端貧困來實現增長和發展。他指出，他將兌現在數字經濟中創造100萬個新工作崗位的競選承諾。

現年71歲的提努布曾任奈及利亞拉哥斯州（Lagos）州長。他在今年2月舉行的總統選舉中，戰勝前副總統、人民民主黨總統候選人阿布貝卡（Atiku Abubakar）和曾任安那布拉州（Anambra）州長的歐必（Peter Obi）。

據奈及利亞廣播電台報導，提努布宣誓就職時表示，安全應對是新政府的首要任務。提努布在談話中稱，新政府將擴大在安全領域的投資，改革安全條令及其架構，打擊恐怖主義和一切形式的犯罪活動。

2022年以來，博科聖地（Boko Haram）、伊斯蘭國西非省（ISWAP）等恐怖組織和當地的武裝團伙不斷發動各類襲擊事件，奈及利亞南部產油區破壞活動不斷，綁架、搶劫等治安案件較多。