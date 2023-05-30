新北產業園區傳工安意外 工人操作機器不慎斷指 17:012023/05/30 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北產業園區今日發生工安意外，1名工人疑因機器操作不當，導致拇指斷裂。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北產業園區內某工廠今日傳出工安意外，1名葛姓男子（35歲）因麵粉機疑似卡住，將手伸入探查，結果疑似因操作不慎，遭機器割傷右手手指，導致拇指小節斷裂，意外發生後，葛男意識清醒，沒有生命危險，目前被送往醫院進行手指接合手術。 路燈漏電斷路器不合格 黃偉哲：不容廠商為節省成本不顧大眾安全 肯定發展潛力 台灣入列花旗全球新興企業關鍵市場 桃園宇內溪遊憩改善工程開工 今夏取消開放戲水 #新北產業園區 #工廠 #機器 #操作不慎 #斷指 也許您會感興趣 推薦閱讀 電池起火難撲滅 消防演練電動公車火警 14:542023/05/30 社會 新北「役前職訓免費專班」開跑 協助7成役男取證照 12:462023/05/30 生活 《國際產業》不是輝達、台積電 AI淘金熱還有這些隱性贏家 10:582023/05/30 財經 科技人為孩子拚買房 竹北學區房Q1交易量上揚 16:052023/05/30 財經 中科院自製模擬器 國造潛艦、高教機AI運用成亮點 15:312023/05/30 政治 吸收產業新知培育汽修人才 夏雲清獲頒最佳訓練師資獎 12:222023/05/30 生活 《國際產業》傳馬斯克私人飛機現身北京 16:092023/05/30 財經 新北產業園區驚傳工安意外 食品作業員拇指遭機器絞斷 16:382023/05/30 社會 馬斯克爆預計本周訪陸 將巡視上海超級工廠 10:222023/05/30 兩岸 隱形冠軍塑膠射出廠「康揚企業」力拼工廠合法化 11:222023/05/30 政治 解決缺工只想要廉價移工 勞團批：請鬼拿藥單 12:022023/05/30 生活 弦震企業響應淨零碳排 從打造屋頂太陽能電廠出發 11:172023/05/30 政治 《電子零件》欣興強攻AI商機 拚2025營收貢獻達1成 11:482023/05/30 財經 《金融》台灣納入花旗全球新興企業關鍵市場之一 15:292023/05/30 財經 《國際產業》雀巢換財務長 挖角倫敦證交所 14:492023/05/30 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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