新北產業園區內某工廠今日傳出工安意外，1名葛姓男子（35歲）因麵粉機疑似卡住，將手伸入探查，結果疑似因操作不慎，遭機器割傷右手手指，導致拇指小節斷裂，意外發生後，葛男意識清醒，沒有生命危險，目前被送往醫院進行手指接合手術。