由嘉義農民張銘顯以愛文加懷特雜交育成的「農民黨一號芒果」，在屏東很少見，即使有也多是催熟而成，但高樹鄉農民李文忠堅持不使用化學肥料、生長調解劑，一切順其自然「在叢黃」，當中沒有授粉成功的還成了小如雞蛋的「福爾摩沙總統1號」，2款芒果都產量有限、可遇不可求，深受消費者喜愛。

高樹鄉農民李文忠堅持不使用化學肥料、生長調解劑種「農民黨一號芒果」，一切順其自然在叢黃，當中沒有授粉成功的還成了小如雞蛋的「福爾摩沙總統1號」。（謝佳潾攝）

李文忠指出，他在高樹鄉荖濃溪河床種芒果約16年，起初是種紅龍，但發現紅龍吃起來的口感沒有很好，所以後來改種「農民黨一號芒果」，它是愛文加懷特雜交育成，果型略似愛文，果實偏紅具香味，但種子扁平細小、整粒都是果肉，甜度高達17度，且肉質細緻不多絲。

高樹鄉農民李文忠堅持不使用化學肥料、生長調解劑種「農民黨一號芒果」，一切順其自然在叢黃，當中沒有授粉成功的還成了小如雞蛋的「福爾摩沙總統1號」。（謝佳潾攝）

李文忠說，「農民黨一號芒果」因四季都會結果，所以又名四季檨、四季芒，而且它若沒有授粉成功的話，還會變成小如雞蛋的「福爾摩沙總統1號」、又俗稱「雞蛋芒果」，前者最高價可達1台斤100元、後者則有120元，2款芒果在市場都很受歡迎，深受消費者喜愛。

李文忠說，「農民黨一號芒果」的產季約在每年4至8月，不少農民為搶收攻占市場，會採用生長調解劑催熟，但他認為吃得健康最重要，所以即使費工費時，他也堅持不使用化學肥料及植物生長調解劑，讓它自然熟成「在叢黃」，一切依照產期採收。

高樹鄉農民李文忠堅持不使用化學肥料、生長調解劑種「農民黨一號芒果」，一切順其自然在叢黃，當中沒有授粉成功的還成了小如雞蛋的「福爾摩沙總統1號」。（謝佳潾攝）

他強調，雖然晚進市場、利潤會不高，但務農也是良心事業，任何可能影響溫血動物及植物繁殖及發育的事，他都沒辦法昧著良心去做，現在他的銷售通路以宅配為主，10台斤裝區分為700元、600元、400元，俗稱的「雞蛋芒果」，10台斤裝則近千元，但產量有限，可遇不可求。

李文忠曾任2屆高樹鄉東興村長，他對弱勢族群關懷備至，卸任至今仍持續結合善心人士及旅外企業家一同做公益，致贈慰問金協助貧困家庭安心度過年關。