苗栗縣苑裡鎮農地重畫區道路，因為自來水延管鋪設工程，造成路面變成「補丁」，引發地方民怨。縣議員張顧礫今天在議會質詢時，特地拿出1顆躲避球，邀請縣府水利處長楊明鐃、地政處長賴偉君與他1起3人「傳球」，意有所指詢問「球」應該要誰來接。

張顧礫質詢時說，地方屢次反映苑裡農地重畫區道路面不平，他曾邀集相關單位3次會勘，都沒有得到回應，所以今天特別拿這顆躲避球，請水利處、地政處正面接球，請他們明確給出答覆。張顧礫隨後也邀楊明鐃、賴偉君在議事大廳「傳接球」。

楊明鐃也指出，非農地重畫區的自來水延管鋪設工程，2020年起都是由道路主管機關負責。

賴偉君則表示，因縣內有10鄉鎮36個農地重畫區，面積達1.2萬公頃，其中苑裡鎮就有9個，地政處會評估優先順序，就預算逐年修復。

縣府祕書長陳斌山則答詢，農地重畫區內道路主管機關為地政處，但因自來水延管鋪設工程，是由縣府水利處施工，因業務分工的關係，針對民怨並非兩單位推諉，在內部協調後，考量地政處有重畫基金，所以統合地政處協助處理後續道路維護。

苑裡鎮苗栗縣議會躲避球