賴清德副總統今天赴金門廟宇參香，祈求「兩岸和平」「國泰民安」。他重申自己是一個「和平主義者」。未來，為了要追求和平，他一定竭盡所能維持兩岸和平穩定的現狀，堅持主權不容併吞，以及堅持中華民國臺灣的未來必須由2300萬人來決定。

今天是農曆4月12日金門城隍爺的生日，全國城隍廟總會特別在金門舉辦「全國城隍大會師」活動。賴清德上午前往金門出席全國城隍大會師「浯島城隍廟祝壽參香祈福」。 賴清德致詞時表示，「金門迎城隍」是第一個被指定「國家重要民俗文化資產」的宗教活動，締造全世界最長的純人力肩扛蜈蚣座陣頭，不僅讓臺灣看見金門，也讓世界看見臺灣。

賴清德(中)表示，今後大家都是「Team Taiwan」，就是要挺台、澎、金、馬，共同守護中華民國台灣。(于家麒攝)

民進黨總統參選人賴清德中午並在該黨金門縣黨部主持「信賴台灣之友會」成立大會，吸引近百位支持者到場參與，現場搖旗吶喊「2024團結一致」等口號，氣勢如虹，賴清德也親自授旗給會長許燕政，團結在地綠營氣勢，眾人並期許要努力讓2024賴清德在金門的得票率要超越2020年蔡英文的20％。

賴清德認為，金門對臺灣的貢獻非常大。金門位處在中國極權威脅的第一線，不論是古寧頭戰役，或是八二三戰役，都在軍民團結一心之下，成功擊退共產極權的侵略，守護國家。

賴清德提到，他的叔叔曾參與八二三砲戰，他很了解當時大家的辛苦與犧牲。他也曾在金門服役，擔任二八四師步兵營衛生排排長，駐地在南雄，主要工作是負責太武山駐地兄弟的衛生健康。因此，他很清楚金門在戰爭時的犧牲，以及在承擔戰地任務和戒嚴時期，自由與經濟發展所受到的限制，他要感謝在金門這塊土地上，曾經參與守護國家任務的每一個人。

賴清德重申，他是一個和平主義者。他深知和平無價、戰爭沒有贏家。也認為，和平不是用選擇就能得到，「如果要追求和平，就一定要追求真和平」，要靠自己的力量與決心維護國家、人民性命及財產的安全，這樣才是真正的和平。 他祈求城隍爺保佑兩岸和平，臺灣國泰民安、風調雨順、經濟發展及社會安定，以及金門四時無災、八節有慶。

賴清德強調，未來，為了要追求和平，他一定會在全球視野下，竭盡所能維持兩岸和平穩定的現狀，堅定民主自由的憲政體制，捍衛中華民國和中華人民共和國互不隸屬，也會堅持主權不容併吞，以及堅持中華民國臺灣的未來必須由2300多萬人來決定。

賴清德也表示，今後大家都是「Team Taiwan」，就是要挺台、澎、金、馬，共同守護中華民國台灣；金門除在前線守護國家安全，也很多人到台灣及東南亞，不少有成就人士都跟金門有淵源，所以未來我們要共同努力，讓金門能夠從「前線」，變成進出台灣的「前門」。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍則立下兩個目標請支持者幫忙，他說，2020年蔡英文總統在金門的得票是10456票、得票率20％，希望2024年賴清德在金門的選票和得票率，都要突破上次的數字，他強調，雖然目標不容易，但是一步一腳印，「總是有天亮的一天」。

金門信賴之友會長許燕政表示，金門有深厚的歷史與文化，是台灣重要的一部分，金門人深愛我們的家鄉、海洋、風景、歷史，這裡每一條街道、每一棟房屋，都充滿我們的故事、記憶和情感，相信賴清德對於金門這塊土地，也有深深的情感和關懷，期待賴清德能夠理解我們的情感、夢想和需求。