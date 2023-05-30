雲達科技本年度三大展區亮點如下：

一、應用案例：

1.與達明機器人、航見科技、沃司科技合作，現場展示跨智慧農業、通訊、製造、醫療、高教及研究等產業的5G & AI應用案例。

2.遠端連線QCT 5G x AI Open Lab，即時展示內部智慧工廠作業安全、組裝、巡檢等多項應用，並邀請華電聯網、台灣松下、光陣三維等夥伴進行合作分享。

二、解決方案：

1.展出QCT OmniPOD 5G 企業專網解決方案和QCT Enterprise企業解決方案，涵蓋符合3GPP的5G專網，以及高效能運算（HPC）、混和雲、AI等面向，協助客戶落實數位轉型。

2.其中QCT POD HPC & AI 解決方案榮獲本年度大會 Best Choice Award 金獎，由雙Intel Xeon Scalable processor 和 NVIDIA加速卡驅動HPC、AI和資料分析（DA）等工作負載，運用預先驗證的模組化融合式架構達到快速部署，縮短客戶從數據中提取洞見的時間，加速創新。

三、基礎設施：

1.展出第一台運用NVIDIA MGX 架構搭配 NVIDIA Grace Hopper Superchip的超大規模HPC-AI伺服器，可進行AI推理。

2.展出由最新Intel Xeon Scalable processor 和Intel Atom processor所驅動的資料中心及邊緣硬體設備，加速vRAN效能與能源效率，有助降低部署成本。

3.現場展示QCT QoolRack水冷式機櫃，利用冷卻液分配單元（CDU）以及風扇式散熱背門，有效排除新一代Intel高效能伺服器所產生的熱，在不改變現有資料中心基礎設施的前提下，達成永續目標。

「ChatGPT近期引發熱潮，顯示對AI的需求已經從傳統大型機構和研究中心往下深入到終端使用者的生活」，雲達科技總經理楊麒令表示，「要讓AI發揮最大綜效，就需要有強大可靠的基礎設施來支持高速運算，以及大頻寬低時延的5G網路來做即時資料傳輸，而這些都是雲達長期耕耘的方向。我們期待在未來的AI熱潮中，持續提供最佳5G & AI解決方案，協助客戶降低成本、提高生產力」。