就營運面來說，正基總經理魏瀅洳指出，去年第四季營運看到有比較明顯得調整，今年第一季應該已經是谷底，主要是因為第一季適逢農曆年春節，工作天數較少，第二季已經開始緩步回升，下半年看起來是好的，在假設下半年沒有突如其來的黑天鵝下，對全年營運審慎樂觀。

魏瀅洳指出，正基以往消費性產品比重大，去年因為整體產業波動，故順勢開始調整，往工業醫療、車載等領域推進。以工業領域來說，工業領域產品週期長，但是數量比較小，且對品質要求很高，著重於長期的發展。

產業界瞄準車用商機，魏瀅洳指出，正基在車用部分，智能座艙已經和大陸大品牌電動車合作，今年底預計車用會有明顯的貢獻；充電樁也有和歐系、美系車廠合作；在行車紀錄器部分，許多國家在政府介入下，逐漸自後裝市場慢慢走向標配，需求整體提升，包括公車、計程車、卡車等，一路從消費型走到車載再到企業化，某方面也象徵正基策略的變的進程。整體來說，正基預計，整體車用商機爆發會落在明年中以後浮現。

正基此次COMPUTEX展所展出「AMPAK」AIoT無線網通模組產品橫向擴增應用項目，包括智慧服飾、Matter智慧物聯網解決方案以及智慧醫療三大領域。智能服飾上，透過正基AMPAK模組與布料完美融合所設計出的智能服飾，在智能傳感器和技術支援下，能夠追蹤使用者運動數據並全方位掌握身體狀態，目前有和醫療院所合作。在智慧家居技術方面，為解決智慧家居中互操作性、管理和控制複雜性，以及通信和連接問題，正基推出Matter標準應用的無線模組，提供用戶更簡便、統一和可靠的智慧家居解決方案，讓使用者能夠更輕鬆地建立和管理智慧家居生態系統。智能醫療設備上，藉由結合正基模組的智慧液體偵測系統，能夠即時反饋液量資訊，其具備的自動提醒功能及液滿提醒，可確保醫護人員高效查看患者的關鍵資訊，應用範疇更涵蓋藥物劑量監測、輸液管理等，此一新技術不僅將大大提升醫療團隊的工作效率，同時亦提供更精準的護理，也因正基模組的低功耗特性，除了大型醫療院所外，也適合家庭醫療環境中使用電池供電的裝置方案使用，目前公司AMPAK產品已與國內大型醫療院所合作開發，正基以期提供醫療院所具有實用功能的最佳解決方案，除了協助實現醫療中心的現代化，亦期隨著主要客戶需求提升，加深智慧醫療市場應用範疇。