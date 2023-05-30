中國大陸貿促會30日舉行例行記者會，新聞發言人王琳潔指出，為幫助企業有效應對經貿摩擦，提供風險預警和決策支持，中國貿促會持續對20個國家（地區）的經貿措施進行跟蹤分析，
王琳潔表示，正式發布今年3月分全球經貿摩擦指數報告：從綜合指數看，3月的全球經貿摩擦指數為147，處於高位，但相比上個月下降92個點，相比上年同期下降583個點，這表明全球經貿摩擦衝突態勢在3月回落。
從國別指數看，俄羅斯、印度、美國、巴西、印尼和歐盟是3月全球經貿摩擦衝突的主要發起方。
從分項措施指數看，3月進出口關稅措施指數在五類措施指數中居首位，隨後是進出口限制措施指數、技術性貿易措施指數和其他限制性措施指數，貿易救濟措施指數則持續處於低位。
從措施涉及的領域來看，3月全球經貿摩擦主要涉及各類電機電氣設備、機械器具、化學品以及肉類產品和水果蔬菜等。
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