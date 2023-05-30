以「厚道」為主題的2023年佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，5月29日邀請氣功老師彥寬，以「厚實為本．道心為先」，談及人生和疫情期間的生活與厚道和氣功有關的故事。並教授顫掌功、大雁理三焦及正陽功，現場及線上聆聽觸及人數共有9311人。

觀眾熱烈歡迎佛光山中區總住持覺居法師與講師彥寬入場。（圖／惠中寺提供）

中區總住持覺居法師介紹講師時提到，彥寬老師擁有企管與宗教雙碩士與夫人白雁老師，學養俱佳有數十年的氣功教學經驗，並以將氣功這門傳統智慧，傳揚在國際舞台上為志業。以自身的修練結合學術研究的專業知識，藉由科學的方法為古老的氣功注入新時尚。彥寬老師希望大家藉由氣功的修練而朝氣蓬勃，並強調氣行則血行，氣血行則百病除，練氣先練心。

佛光山中區總住持覺居法師致贈講座結緣品予彥寬老師。（圖／惠中寺提供）

講座開始前彥寬要求現場聽眾只能坐在椅子的前3分之1，其理由與道家、佛學之戒定慧有關，他藉此訓練大家的專注力。他表示，厚道在他的理解是包容，他以自己結婚時，家庭中個三個不同宗教信仰間互相尊重融和的故事，來說明「厚實為本．道心為先」所產生的力量不可小覷。

彥寬提到，氣功是科學，不是迷信。練習氣功是快樂的課程，不是解決痛苦，而是找到快樂；不是治療疾病，而是找回健康。他說：「厚實的健康為本，道心不二為先」，疾病來自於氣的四不調，氣堵、氣虛、氣濁、氣逆都是病因，千萬不要等到身體有病才求醫。負面情緒、壓力也會造成生病，所以要以和氣來紓壓。

彥寬(左)請觀眾測試自己的體能。（圖／惠中寺提供）

《黃帝內經》說：「經脈者，所以能決死生、處百病、調虛實。」而氣功就是增加和補養元氣的自我健康法，彥寬勉勵大家勤練氣功，並當場教授：顫掌功、大雁理三焦及正陽功，教大家正氣、正念與正向的練習，期勉大眾藉練功修忍辱、精進、持戒等六度。他說：「百日築基」，希望大家持之有恆修練氣功，重拾健康的生活。

《黃帝內經》說：「經脈者，所以能決死生、處百病、調虛實。」而氣功就是增加和補養元氣的自我健康法，彥寬勉勵大家勤練氣功，並當場教授：顫掌功、大雁理三焦及正陽功，教大家正氣、正念與正向的練習，期勉大眾藉練功修忍辱、精進、持戒等六度。他說：「百日築基」，希望大家持之有恆修練氣功，重拾健康的生活。