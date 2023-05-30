「綠衫軍」塞爾提克功敗垂成，飲恨於東區決賽G7，主力戰將傑倫布朗（Jaylen Brown）的合約只剩1季，對於他在球隊的未來，布朗告訴美媒《The Athletic》說：「我預期今天贏球繼續打下去，這是我唯一專注的事。我們失敗了，我失敗了，現在很難有心情去思考別的事，反正船到橋頭自然直。」

塞爾提克的最後一戰慘敗收場，布朗出現離譜的8次失誤，球評沙普（Shannon Sharpe）在推特嘲笑：「布朗的失誤多到可以開麵包店了，實在有夠糟。」還有人分析的布朗的幾種行為模式：1.發呆（無球時），2.投麵包，3.切入跌倒，4.切入硬扛3個球員上籃，5.衝進人群中被堵住。

布朗打了43分鐘，23投8中攻下19分，還有8籃板5助攻，但是外線9投僅1中，遭到外線命中率50%的熱火給射爆。

塞爾提克去年勇闖總冠軍賽，雖然本季失去了優秀的總教練烏度卡（Ime Udoka），接任的新帥馬祖拉（Joe Mazzulla）打出更亮眼的例行賽戰績，還差點成為首支0勝3負大逆轉的球隊。對於塔圖（Jayson Tatum）、布朗的連線，塔圖仍有信心地表示：「（留下布朗）是極為重要的，他是聯盟最好的球員之一。」