颱風瑪娃逐漸逼近台灣，受外圍環流影響，蘭嶼出現11至12級強陣風，台東市也有8至9級強陣風，吹起卑南溪河床砂石，沙塵壟罩中華大橋沿海地區，灰濛濛一片，台東縣政府提醒民眾做好防颱準備外，也要注意揚塵防護措施。

台東縣政府表示，依據過往經驗，由於颱風外圍環流影響，風速超過每秒5公尺以上，可能導致空氣中懸浮微粒濃度略增，且近日天氣炎熱，依據卑南溪河川揚塵一把罩APP預報，研判揚塵好發時段為每日中午至下午時段。

依據卑南溪河川揚塵一把罩APP預報，研判揚塵好發時段為每日中午至下午時段。（蕭嘉蕙攝）

環保局指出，卑南溪是台東縣面積最大最廣的河川，遇颱風過境，流域範圍收集的降雨量相當可觀，所以往往導致河川水位高漲，也是下游產生大面積裸露地及揚塵的主要原因，目前為避免大雨造成水覆蓋大面積損毀，環保局順應河道趨勢，將水覆蓋區分三區域，水量過大時可調整集中單一區域，有效減少損毀範圍，由於目前正值枯水期，也可以利用此方式分區輪灌，達成揚塵抑制效果。

環保局呼籲，在鋒面過境及颱風期間，水覆蓋有較高的機率毀損，居民仍需隨時注意台東空氣品質，可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）接獲相關訊息，若河川揚塵發生影響空氣品質時，務必緊閉門窗，外出時記得佩戴口罩，降低揚塵對身體的傷害。