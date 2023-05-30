北市2017年起函報行政院，希望由新北市政府接管位在新北的八里汙水處理廠，但一直延宕多時，對此，北市議員許家蓓30日指出，新北缺席151次會勘，大玩文字遊戲還消費北市公務人員，要求蔣萬安盡快爭取移交，台北市長蔣萬安承諾，針對八里汙水廠移交事宜，會盡快再次跟新北溝通，也會請中央營建署參與協。

許家蓓30日在市政總質詢上指出，八里汙水廠目前仍由北市代管，處理24％北市廢水，該處還有8位為衛工處人員執勤，除了消耗人事成本，每年還要分擔1.3億經費，2017年核定移交給新北，原預計2020年完成移交，新北卻一直在拖延。

北市議員許家蓓30日指出，新北缺席151次八里汙水廠會勘，大玩文字遊戲還消費北市公務人員，要求蔣萬安盡快爭取移交。（張鎧乙攝）

許家蓓也說，希望蔣萬安可跟侯市長溝通，盡快處理八里汙水廠問題，且營建署資料指出，2020年到現在，北市共舉辦151次清點會勘，新北都缺席，等同讓北市公務人員做白工。

許家蓓接著說，據了解新北有派人去八里汙水廠會勘，新北為「了解」會勘，北市為「清點」會勘，新北因名稱而不出席北市移交請點會勘，大玩文字遊戲，一次可以搞定卻分兩次，消費北市公務人員，綜上所述要請蔣萬安盡快爭取移交。

蔣萬安表示，北市目前已有迪化、內湖汙水廠，未來也會興建興建濱江、民生汙水廠，希望北市可自行處理汙水，不要過度仰賴八里汙水廠，一方面距離遠，另一方面八里汙水廠目前處理北市汙水量能少，僅約20萬噸。

蔣萬安承諾，針對八里汙水廠移交，會盡快再次跟新北溝通，也會請中央營建署參與協調，新北有何原因無法移交，會共同幫忙，若要向中央爭取經費，北市也會協助，運作有困難也可分享經驗，八里汙水廠以現況看理應由新北接管；衛工處長程培嘉補充，6月15日會邀請營建署跟新北市水利局到衛工處討論移交接管事宜。