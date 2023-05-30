從事農產品運輸業的「阿鴻」現年47歲，菸酒、檳榔來者不拒，竟期發現罹患食道癌第3期，先經手術切除後，持續與病魔對抗中。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

從事農產品運輸業的「阿鴻」現年47歲，上班時檳榔、香菸不離手，下班後更喜歡跟好友「喝兩杯」，日前發現喝沒幾口酒就感覺噁心、反胃，喉嚨有異物感最後「連吞口水都會痛」，檢查發現食道中段長出長達7公分腫瘤，確診為食道癌第3期，先經手術切除後，持續與病魔對抗中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，食道癌最常見可分為鱗狀上皮癌及腺癌，主要症狀是吞嚥困難，但患者通常無法立即察覺，多半會先改變飲食習慣，等到牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期；報告指出，食道癌患者手術後到出院前之死亡率約5至10％，而手術後發生之併發症機率約30至50％，若能早期發現食道癌的警訊提早就醫，可望將5年存活率從約20至30％提高至50％，治療痊癒機率較大。

劉柏毅說明，「阿鴻」從開始發現吃東西有卡住感覺，到確診食道癌第3期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞尚未全身轉移，先同步接受放療及化療並安排內視鏡食道切除併重建手術。若病情發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。

他強調，不少患者得知罹癌，對手術抱持消極態度，若不接受治療，可能的預後包括腫瘤復發或是持續長大，造成局部阻塞、吞嚥困難、出血或是食道破裂，並轉移及侵犯鄰近器官造成呼吸道狹窄、咳血、氣管瘻管、動脈瘻管疼痛及極度虛弱等，把握黃金治療期才能有最好的結果。

劉柏毅呼籲，民眾有抽菸、喝酒、吃檳榔等，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要盡快就醫安排上消化道內視鏡（胃鏡）評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。