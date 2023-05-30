《城市商業魅力排行榜》一線、新一線城市。（第一財經）

《城市商業魅力排行榜》二線、三線城市。（第一財經）

據《第一財經》報導，新一線城市研究所連續第8年發布《城市商業魅力排行榜》，2023年這份榜單裡的15座「新一線」城市，依次是成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、天津、鄭州、東莞、青島、昆明、寧波、合肥。其中成都還是第一，昆明回歸，北方城市佔四席。

這份排行，通過近200個品牌、17家互聯網公司和數據機構的城市大數據，圍繞商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性和未來可塑性等五大角度，來評估337座地級及以上城市。

受數據時效的影響，《2023城市商業魅力排行榜》各項指標主要採用的是2022年全年或者截至2023年年初的數據，其中的非常態和不確定性因素有較多干擾。

結果依然顯示出了新一線城市與二線城市在分界線上的競爭焦灼。相比上一年，昆明重新回歸新一線，替代了此前攀升較快的佛山；此外，二線城市的頭部還包括瀋陽、無錫等曾經的新一線城市。

「未來幾年，中國若干個『二線』城市的多個指標將達到目前一線城市的水準。大公司正尋找並促成這些城市的升級。我們把這些城市命名為『新一線』。」2013年8月5日，《第一財經週刊》的封面，首次提出了「新一線城市」的概念。

10年前，《第一財經》挑選出的明星城市包括杭州、天津、成都、蘇州、武漢、重慶、青島、南京、瀋陽、大連等。當下來看，其中不少新一線城市的綜合魅力一定超越了10年前的一線城市水平，甚至它們之中已在一些領域追上了當前的一線城市；但也有幾座城市，不再出現在新一線城市的名單裡。

10年的時間，各界見證了成渝「第四極」的崛起，中部地區出現多座超過預期的新興城市，同時大家也看到了一批北方城市的失速與沒落。

2023城市商業魅力排行榜指標解讀

報導稱，《城市商業魅力排行榜》的指標體系包含了商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性和未來可塑性五大一級角度。榜單的一級與二級角度權重以新一線城市研究所專家委員會打分的方式計入，二級角度以下指標數據則採用主成分分析法。

商業資源集聚度聚焦大品牌青睞度、城市商圈實力和基礎商業能級。不同於上一代品牌對城市經濟、行政地位的重視，當前主流消費品牌更多將客群的消費理念質素、城市商業消費的氛圍、城市自身的熱度等納入考量，如海口、廈門、無錫等外向型二線城市會受到更多品牌青睞。從空間來看，新一線城市商圈的物理邊界仍在擴張。

城市樞紐性由城際交通基礎設施、交通聯繫度、物流通達度、商業資源區域中心度指數構成。過去一年，西南地區，尤其是偏遠城市的樞紐性指數整體躍升顯著，雲南、四川、貴州高速公路通車里程躍至全大陸第2、3、4位。受2022年疫情期間物流站點的不穩定因素影響，蘇錫常地區和上海的物流時效性出現大幅下降。

城市人活躍度指數，衡量消費、社交和夜間三個角度的活躍情況。高度依賴旅遊業以及邊境城市整體排名受影響最為明顯。黃岡、宜昌、鄂州等湖北城市的外賣活力回歸。同時，線上社交活躍度受影響最小，淘寶直播與抖音短視頻互動仍處上升期。在夜間活躍度整體下滑的背景下，廣州是唯一一個去年夜間出行人數仍有上升的城市。

生活方式多樣性主要測量出門新鮮度、消費多樣性和休閒豐富度。城市咖啡館數量較去年同期增加近1萬家，過半數增長發生在二、三線城市。儘管演出場地減少，但從演出形式、情緒風格和主流IP來看，劇場承載更多情緒釋放和療癒價值。短視頻助推二線及以下城市被更多Z世代青睞。

未來可塑性通過產業創新、人才吸引、消費潛力與城市增長評價城市發展潛力。新一線城市中，僅有青島前進3位，其餘城市排名變化不超過1位。從投融資、專精特新培育能力、產業鏈集中度等維度來看，珠海、寧波、常州等城市的數據表現更為突出。在廣佛、深莞加速一體化發展的背景下，珠三角城市群有四座城市的人口吸引力指數排在大陸全國前10。