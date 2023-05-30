台東縣咖啡種植面積居全台第3，台東縣政府去年打造「太平洋左岸台東咖啡品牌」，今天邀集在地24家業者交流並提出建議。縣府農業處長許家豪宣布9月將舉辦第1屆台東冰咖啡創意大師賽，另藉由1輛品牌行動咖啡車參與國際熱氣球嘉年華，讓全台民眾認識台東咖啡好滋味。

農業處表示，打造台東左岸咖啡品牌計畫2年，今天特別邀請在地莊園或咖啡店、咖啡農等齊聚一堂，希望透過交流讓業者了解縣府未來各階段目標，也傾聽在地咖啡農及店家對於台東咖啡的建議與想法。

為讓全台民眾認識台東咖啡，台東縣府打造在地品牌，今年將舉辦冰咖啡創意大師賽。咖啡示意圖。（蔡旻妤攝）

由於台東位處台灣南部，氣候炎熱，許家豪說，希望透過1杯冰咖啡拉近觀光客與台東的距離、藉此認識台東，今年9月將舉辦第1屆「台東冰咖啡創意大師賽」，分為社會組與學生組，邀請台東咖啡商家與在地學生加入台東意象、發揮創意製作獨特風味的台東冰咖啡。

台東縣長饒慶鈴表示，台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡品質良好不輸國外，且種植面積約143公頃，全國排名第三，質量俱佳，無論是南迴、縱谷或東海岸等咖啡農友皆持續精進種植技術，形塑在地風味特色，縣府也以打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，結合「慢經濟」，建構出太平洋左岸咖啡慢文化。

許家豪提到，今年也特別推出1台品牌行動咖啡車，參與國際熱氣球嘉年華，也將前往台北松菸參與活動，藉由這台咖啡車，讓旅客或外地人有機會品嚐台東咖啡。此外也延續去年開發的超人氣「台東藍」系列咖啡濾杯產品，今年與日本品牌Hario和KINTO聯名咖啡器具，增加品牌多樣性，請大家拭目以待。